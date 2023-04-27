台郡今天下午舉行電話法說會，台郡2023年第1季合併營收為80.96億元，季減27.2%，年減14.7%，單季合併毛利率為9.6%，季減6.5個百分點，年減6.3個百分點，營業淨損率為0.2%，季減8.2個百分點，年減8.2個百分點，稅後盈餘為1.01億元，季減81.5%，年減87.1%，單季每股盈餘為0.31元。

就各產品別來看，通訊產品佔2023年第1季營收比重為62%，電腦佔比為29%，消費性產品佔比為9%；第1季的資本支出為5.44億元。