台郡今天下午舉行電話法說會，台郡2023年第1季合併營收為80.96億元，季減27.2%，年減14.7%，單季合併毛利率為9.6%，季減6.5個百分點，年減6.3個百分點，營業淨損率為0.2%，季減8.2個百分點，年減8.2個百分點，稅後盈餘為1.01億元，季減81.5%，年減87.1%，單季每股盈餘為0.31元。
就各產品別來看，通訊產品佔2023年第1季營收比重為62%，電腦佔比為29%，消費性產品佔比為9%；第1季的資本支出為5.44億元。
軟板廠台郡(6269)公布2023年第1季財報，第1季稅後盈餘為1.01億元，季減81.5%，年減87.1%，單季每股盈餘為0.31元。
台郡今天下午舉行電話法說會，台郡2023年第1季合併營收為80.96億元，季減27.2%，年減14.7%，單季合併毛利率為9.6%，季減6.5個百分點，年減6.3個百分點，營業淨損率為0.2%，季減8.2個百分點，年減8.2個百分點，稅後盈餘為1.01億元，季減81.5%，年減87.1%，單季每股盈餘為0.31元。
就各產品別來看，通訊產品佔2023年第1季營收比重為62%，電腦佔比為29%，消費性產品佔比為9%；第1季的資本支出為5.44億元。
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