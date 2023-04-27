5月1日勞動節前夕，新北市勞工局與交通局今共同舉辦模範勞工表揚大會，共表揚170位模範勞工、60位優良駕駛、16家優良工會，由副市長劉和然頒獎表揚，新北市長侯友宜特別在赴議會備詢之前，到會場向到場的模範勞工代表、總工會理事長致意，不少人看到侯高喊「總統好」，爭搶合照。

獲頒身心障礙模範勞工59歲的林鳳嬌從小就患有「眼球震顫症」，導致眼球無法固定，視野模糊，影響日常生活，對工作、求職更是莫大的考驗。積極的鳳嬌第一份工作是紡織作業員，「很開心老闆給我機會，雖然看不清楚，除了要認真學習，還要比別人更勤奮，工作時比別人多一個用手檢查的步驟，這樣才能更好的控管品質。」

她笑說，現在她是位飯店房務員，每天抱持著樂觀進取的態度，不怨天尤人，認真對待每一份工作，更感謝一路上幫助過她的人，獲得模範身障勞工絕非僥倖。

獲得模範移工的越南黎氏秋來台工作已有10年，在養護機構擔任看護工，具備敏銳觀察力及判斷力，對住民照護很細心，並能和住民家屬維持良好溝通，反映住民需求及身體狀況。同時，也會協助其他外籍同事解決日常適應上的困難，樂於分享在台工作經驗的點點滴滴。

來自菲律賓的咪雅已經在台工作約7年，平時照顧患有帕金森氏症的阿公，使出各種陪伴與照顧技巧，讓阿公從臥床很快就恢復到可以攙扶行走，體重增加、氣色紅潤，讓醫護人員嘖嘖稱奇。她還將尿壺鑽孔加管線，讓阿公不用下床便能安全如廁也獲得模範移工表揚。

獲選為公車優良駕駛的翁清文、李國豪，皆已在台北客運服務20年，翁清文擔任778路線公車駕駛，乘客大多是三峽榮民之家的年長者，熱心服務的翁清文遇到行動不便或是使用輔具的年長者，都會主動協助年長者安全上下車；706路線公車駕駛李國豪則將迷路的小男孩載回調度站，讓小男孩的母親非常感謝客運公司及駕駛的幫忙。

勞工局長陳瑞嘉表示，五一系列活動陸續展開，為支持各企業單位建立友善職場，今年推出全國首創的中高齡者及高齡者友善職場認證計畫，即日至6月12日，凡設於新北市的私立機構和事業單位皆可報名，獲證的單位除了公開表揚，還有機會獲得最高5萬元的獎勵金，可至「新北勞動雲」專區網頁或洽專線（02）7737-8072。