中央流行疫情指揮中心5月1日將正式解散，今天舉行最後一場記者會，會中「防疫五月天」包括前指揮官陳時中、首席防疫顧問張上淳、衛福部次長周志浩、疾管署署長莊人祥、以及副署長羅一鈞等皆出席，舉行另類記者會，不過當時的副指揮官陳宗彥則未到場。

指揮中心記者會舉辦另類記者會，會中細細數了至今的紀錄，包括總共開設960場，新聞稿發出2199則，拍攝了500多支防疫大作戰影片，新聞記者會手板製作將近7000張，共有2萬人次的記者參與記者會。開了159次專家會議。

疫苗部分，至今國內共接種了6780萬人次疫苗。雖然新聞報導有正面有負面，但也寫下史上「平衡報導」最多的紀錄。

王必勝表示，解編後，疫苗政策維持疫苗加一，2023年今年希望民眾都可以打一劑，不會改變。

前指揮官陳時中表示，疫情之後，要迎來新生活，未來疫情只會多不會少，行政上如何更完整，是要思考的。