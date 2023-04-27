國立海科館收容了一尾俗稱鱷魚火箭的錘骨雀鱔，因為特殊的外觀，也讓不少遊客嘖嘖稱奇。（國立海科館提供／張志康基隆傳真）

國立海科館收容了一尾俗稱鱷魚火箭的錘骨雀鱔，因為特殊的外觀，也讓不少遊客嘖嘖稱奇。（國立海科館提供／張志康基隆傳真）

在基隆市海科館潮境智能海洋館裡，有一尾俗稱鱷魚火箭，全身雪白、形似鱷魚的「錘骨雀鱔」，讓不少民眾嘖嘖稱奇。海科館表示，這尾由民眾捐贈的錘骨雀鱔有白化症，在國內非常稀少，而且也與海洋重金屬汙染問題有關。

海科館表示，錘骨雀鱔為外來品種，是北美洲最大的淡水魚之一，自侏羅紀晚期就在地球上一直生生不息，其外表和習性幾乎沒有改變，因此也被稱為「活化石」。

海科館說，錘骨雀鱔原生地區分布在墨西哥或美國佛羅里達洲沿岸河流或河口，早年國內是可以進口的觀賞魚，現為維護本土物種和避免生態造成破壞，目前已被列為限制輸入的魚種。

海科館這尾白化的錘骨雀鱔，已飼養一年多，當初為民眾捐給海科飼養與收容。海科館的飼育解說員邱憶群也分享，平常照料這尾俗稱白化幽靈火箭，會餵食朱文錦跟蝦，雖說生性凶猛，但館內這隻錘骨雀鱔進食的動作卻頗為秀氣。

海科館研究人員也提到，白化症（albinism）或叫完全白化病（complete albinism）為染色體隱性遺傳疾病，人類發生率大約為兩萬分之一；魚類發生的機率還無法確定，可能在數萬分之一到數十萬分之一不等。在觀察其成因時通常會用眼睛的顏色來作為判斷，若個體眼睛是黑色的表現，就不是遺傳個體、而是基因突變的白化個體。

研究人員透露，近年來發現這些假性白化的有數量增加現象，在石斑魚身上也出現有越來越多的案例，這發現也讓科學家懷疑與環境因素的重金屬影響基因的改變有關，也突顯海洋重金屬汙染的問題需要大家關心與注意！

海科館館長陳素芬表示，白化症對海科生物來說可能並非好事，白化症的錘骨雀鱔並不適合在野外生存。但相對來說，這尾白化的錘骨雀鱔在獲海科館收容後，不僅可以成為最佳的教材，也讓它成為一個認識生物多樣性的教材。