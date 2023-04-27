TrendForce舉行面板研討會，資深研究副總邱宇彬表示，疫後面板價格崩盤，也看到產業有六大變化，面板產業走向新的戰局。面板價格提前在第二季反彈、5月可望回到現金成本，後續要觀察終端需求，擔心第三季漲幅反而收斂。

第一點是有廠商退出，有的是舊廠關閉、也有二線廠退出，產業集中化更明顯。第二點則是買賣雙方角力變化，過去大多是買方較佔優勢，但是這一次看到面板廠透過產能稼動率調整改變供需，也影響品牌的市佔。第三點則是地緣政治博弈，雖然中美貿易戰當中面板不是關鍵籌碼，但是上下游在海外佈局，供應鏈思索避險的重要性。第四點、過去數大就是美、要拼規模，但是現在產業要加值化，推動新技術、新應用發展。第五點則是淘汰，行業高度競爭之下，高規格產品容易取得，但是面板廠也難以做到差異化。第六點是刺客OLED，佈局早可能會消耗過多資源，而OLED也持續拓展其他應用。

對於後續面板價格走勢，邱宇彬表示，近期看到面板回補庫存需求，再加上面板廠調控產能，推動面板價格上漲，預期電視面板在5月就會重回現金成本之上。但是後續還是要看終端市場需求是否恢復，否則漲勢受到壓抑，第三季漲幅可能會縮小。