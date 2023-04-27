香港現任TVB財經記者兼主播的孫雪祺（Gigi），擁有甜美外型的她，在鏡頭前總是穿著整齊套裝，並以氣質專業的形象展現在觀眾面前，但有別於主播台的模樣，她日前在社群平台上曬出的最新照片中，可見穿著貼身上衣的她火辣身材完全藏不住，驚艷許多網友。

孫雪祺平時在電視台中播報財經新聞，也兼任氣象主播，而在鏡頭前都是穿著套裝包緊緊的她，其實私下穿搭反差相當大，日前她在IG上傳她身穿長袖上衣，她除微露單肩小露性感外，貼身的設計讓她傲人的上圍曲線一覽無遺，文案則寫下「越夜越美麗」。

照片曝光後，瞬間引起網友暴動「那個曲線靚到一個點」、「好波」、「這個裝扮……居心叵測」、「有壓迫感」、「衣服表示：我快撐不住了」、「深藏不露」，更有網友直呼她完全不輸當紅女明星，更紛紛敲碗她往演藝圈發展，而也有網友好奇詢問「越夜越美麗」是不是指美女主播自己，對此，她也回應「美麗說的不是我自己」。

事實上，孫雪祺2017年於香港中文大學新聞系碩士畢業，2018年1月加入無綫電視擔任財經記者，之後曾擔任財經類與氣象等節目主持人，而她出道沒多久就因出眾外型備受關注；至於感情方面，孫雪祺早在2019年底升格人妻，但卻未公開過另一半的身份。