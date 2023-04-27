Nike Cosmic Unity 3，4500元。（Nike提供）

SKECHERS GO RUN LITE系列，3290元。（SKECHERS提供）

台灣人每年至少丟掉超過500萬雙鞋，加上鞋子難回收，間接成為環境污染兇手。礙於民眾購鞋仍看重實用性與價格，環保組織呼籲「減法生活」，消費時可選環保且耐用的鞋款，省錢也愛護環境。運動品牌也為此推可回收材質所打造的鞋款，並兼顧機能性。

Nike Cosmic Unity系列號稱採用的再生材質至少占總重量20％，因此被擁有「垃圾鞋」封號，但性能卻一點也不遜色，近期新推出的第三代採穩固輕量設計，並提供漫步雲端般的緩震機能，疾速爆發力與快速變向優勢在球賽中更吃香。

環保跑鞋方面，SKECHERS主打的GO RUN LITE系列，號稱鞋面採40％以上再生材料製成，透氣性與支撐度不減，同時提供避震緩衝效能，邁開步伐更具效率，後跟快穿拉環講求方便穿脫。

adidas Ultraboost Light跑鞋除了將品牌BOOST中底科技進化，提升緩震性，且與前一代相比減少10％碳足跡，減輕地球負擔，並滿足透氣性和舒適腳感，相較以往BOOST重量，單位密度減輕30％，整體的回彈性也增加至4％，腳感相當輕盈。