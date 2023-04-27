MLB美國職棒推薦賽事 : 4/29 (六) 08:10，洛杉磯天使@密爾瓦基釀酒人

上季以1場勝差之差無緣季後賽的密爾瓦基釀酒人，今年開季氣勢如虹，已兩度在系列賽橫掃對手，戰績高居國聯第二。本週末釀酒人將在主場面對大谷翔平帶領的洛杉磯天使，雙方上一次交手時，釀酒人在天使主場苦吞3連敗。系列賽首戰釀酒人預計推出本季表現出色的米樂(Wade Miley)先發主投，若米樂能複製前幾場的表現，此戰有望帶領釀酒人中止對天使的連敗。

天使季外雖然花了大錢補強打線，但團隊場均得分4.77分僅略高於聯盟平均。

美國隊長楚奧特(Mike Trout)與倫弗洛(Hunter Renfroe)是目前天使最為突出的打者，兩人合計敲出11轟，而大谷翔平本季表現略為下滑，打擊率0.266，尚未回到最佳狀態。打線能力落差過大是天使進攻不振主因，7到9棒的攻擊指數僅有0.655，加上強打新秀捕手奧佩(Logan O’Hoppe)因傷缺陣，天使亟需大谷翔平回溫來拯救低迷的打線。

季初砲聲隆隆的釀酒人打線近期陷入低潮，過去半個月的團隊攻擊指數跌至0.697，長打能力出色的新秀米契爾(Garrett Mitchell)上週因肩傷進入傷兵名單，而甫從傷兵名單歸隊的溫克(Jesse Winker)持續低迷，使得釀酒人近期打線出現嚴重斷層。目前狀況維持不墜的是一壘手泰倫茲(Rowdy Tellez)，休賽季加入墨西哥經典賽代表隊的泰倫茲沒有出現「經典賽症候群」，本季已敲出7轟、17分打點，火熱的狀態是天使投手群要提防的危險人物。

此戰雙方先發投手預計是天使的Ty.安德森(Tyler Anderson)對上釀酒人的米樂。上季在道奇投出生涯最佳表現的Ty.安德森，季外與天使簽下3年3900萬美元的合約，但肥約到手的Ty.安德森表現走鐘，近三場先發出賽合計失16分，自責分率高達7.20，與上季判若兩人。釀酒人老將米樂雖然直球均速不到90英里，但近年增加卡特球的使用比例後，成績反而比生涯初期穩定，本季出賽4場繳出2場優質先發，自責分率僅有1.96，已逐漸成為一名穩定的中段輪值投手。

雙方打線近況都不理想，天使深度不足、釀酒人打擊串聯不佳，攻擊端狀態相去不遠。但釀酒人先發米樂本季壓制力明顯優於天使Ty.安德森，加上天使牛棚近期狀況頻頻，日前近期面對皇家與運動家，勝利組投手接連在第9局砸鍋，因此筆者看好投手戰力相對穩定的釀酒人能擊退來訪的洛城軍，推薦投注「不讓分玩法-主勝」。