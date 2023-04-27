「丟丟妹」要以本名李明珊再出發。（郭吉銓攝）

「丟丟妹」要以本名李明珊再出發。（郭吉銓攝）

「丟丟妹」要以本名李明珊再出發。（郭吉銓攝）

「丟丟妹」要以本名李明珊再出發。（郭吉銓攝）

「丟丟妹」要以本名李明珊再出發。（郭吉銓攝）

「直播叫賣天后」丟丟妹，今（27日）以本名李明珊再次出發，她以近千萬的代言費接下香氛品牌代言，她今日現身，身形明顯消瘦，她表示這一周有刻意減肥，再瘦5公斤。她去年11月被前夫王心正指控消失半年，之後2人證實婚變，歷經數場官司後，在今年3月正式結束3年婚姻。近半年未現身的她，說難得露面，內心相當緊張。

李明珊今鬆口透露離婚主因，強調2人是有共識的和平離婚，至於當時前夫指控她突然消失一事，她也做出解釋，「那時11月初連播5場很累，又剛好跟他發生爭執，我就回娘家休息，結果不到一周的時間，平台權限就沒有了」，她說事後沒有追問原因，但內心覺得受傷，納悶想說不就是夫妻間的小爭執。

前夫王心正之前曾說，李明珊父親過度干涉夫妻生活，是導致他們離婚的主因。李明珊今否認，「說實在的，夫妻相處不要說任何人，我個人感覺很深刻，一段婚姻失敗都有一定的原因，不要說是受誰的影響」。

她說，2人的財產分配有達成協議，她唯一爭取的就是家人，「事業歸前夫，因為他一直都是公司負責人，平台、名字（丟丟妹）、股份都給他，現在是各自祝福」，覺得人財兩失嗎？她笑言有一點點。

至於離婚後的贍養費，李明珊說沒有跟前夫要過一毛錢，「他不用付錢，因為我覺得是我生的，我要自己養育，我的能力ok」，李明珊坦言現在跟前夫都是夠過律師聯繫，2人私下沒有交集，就連過年安排前夫跟家人見面，前夫也是透過律師來信說有事無法現身。

李明珊離婚後決定自立門後重新出發，日前從2000多封履歷中挑選出100多位員工，其中不乏她的粉絲，「蠻多人一進來就喊口號，但他們應該會覺得我很機車，因為我很嚴肅」。

她說休息的半年間，小S等友人都有傳訊關心她，但她本來就不愛回訊息，所以暫時都沒有回覆。關於未來的工作計畫，她透露有主持、電影的邀約上門，她自己也想朝主持方面發展，至於直播的部分，也將於5月正式啟動。