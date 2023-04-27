台南市北區陳姓男子農曆年後加入網路假股票投資，見帳面上屢次獲利，遂抵押房屋加上家產共4300萬元，還同意「投顧人員」多次上門取款，直到發現獲利卻領不出錢，才驚覺受騙報警，警方26日中午埋伏在陳家，以再交付500萬元為誘餌，逮捕張姓車手，台南市刑大證實這是今年以來台南市最高的單人詐騙金額。

假股票、虛擬貨幣投資成為台灣網路最近主流詐騙陷阱，許多人在短時間內傾家蕩產。務農退休在家的陳男，過年後在網路上看見股票投資廣告聯結，加入LINE群組後遭逐步誘騙投資，屢次小額投資屢次獲利，深信不疑之下，決定抵押房子、向親友借錢兼挪出全數家產給這家「投顧公司」。

陳男還與詐騙車手約定在家中交易，先後交付5、6筆款項，詐騙集團每次都派不同人出現，穿西裝打領帶扮成「投顧人員」上門取款，共拿走高達4300萬元現金。

陳男最近想領回獲利的本金與利息，竟遭對方要求需再支付500萬佣金，驚覺上當報警，警方要陳男將計就計佯稱同意，張姓車手26日中午依約到陳男家中取款時，隨即遭埋伏的警員當場逮捕。

陳男的4300萬元短短2個多月遭騙光，成為台南市今年以來最大宗的單人詐騙案。警方擔心他想不開，陳男心情低落卻強裝平靜，在家人陪同下到警局，面對未來家產積蓄，陳男低調不願張揚。

台南市刑大表示，詐騙集團近期常透過簡訊、教有軟體與社群網頁廣告等管道，接觸投資人私加LINE群組，再假借一對一投資教學，引導下載假APP，等到民眾想獲利出金時，再以各種藉口（洗碼量不足、保證金或稅金等）拖延，或直接關閉網站。

面對詐騙猖獗，警方雖採斬斷源頭策略，聯繫網路平台將詐騙訊息下架，但舊訊息的下架速度比不過新訊息發文速度，仍是待突破的實質難題。