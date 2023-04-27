一輛BMW X4休旅車今（27）早在國道3號南下146公里通霄段，突撞上前方工程緩撞車，撞擊力道相當驚人，造成BMW整個車頭凹陷全毀。（翻攝照片）

一輛BMW X4休旅車今（27）早在國道3號南下146公里通霄段，突撞上前方工程緩撞車，撞擊力道相當大，造成BMW整個車頭凹陷全毀，路面全是板金零件；警方查出駕駛疑似開啟ACC輔助自動駕駛，未注意前方路況釀禍，索性駕駛未受傷，一度造成後方回堵數公里。

據了解國道3號南下146公里通霄路段今（27）早九點多發生工程緩撞車被撞的事故，一輛BMW休旅車因不明原因撞上內側車道的緩撞車，造成車頭全毀，一度國道嚴重塞車，回堵數公里；車禍原因疑似是BMW休旅車開啟自動輔助系統，駕駛未注意車前狀況，而撞擊移動施工緩撞車後肇事。

國道警察第二大隊表示，27日上午10時許接獲報案，自小客車撞擊移動式緩撞工程車車禍，警方抵達現場後發現白色BMW休旅車車頭毀損，羅姓駕駛沒有受傷，工程車防撞桿凹陷，工程人員無礙，立即封閉內側、中線車道處理善後，也造成後方回堵數公里，事故已於10時50分許排除。