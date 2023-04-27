GU春夏人氣單品「女裝短袖短版外套」990元，標榜使用再生原料再製，玩穿搭也能挺環保。（GU提供）

無印良品「女吉貝木棉混折領大衣」以吉貝木棉打造，擁有質地輕盈、保暖、友善地球特性，官網價2250元。（無印良品提供）

H＆M Innovation SS23「亮片迷你洋裝」以100％再生亮片、萊茵石和珠飾點綴，9999元。（H＆M提供）

快時尚新品快速更迭，常被與破壞環境劃上等號，據外部調查，近4成民眾認為「永續時尚」最重要的是服裝可進入回收循環系統以及運用再生面料。為扭轉大眾印象，不少品牌先後選用永續材質，在今年春夏之際推百搭舒適單品，讓民眾買衣服的同時也能愛護地球。

GU春夏人氣單品包含「男裝Chefshorts主廚短褲」、「女裝短袖短版外套」等，均內含再生聚酯纖維成分，透過使用再生原料再製衣物的理念，滿足循環再利用理念，並透露迄至2022年，該牌全球永續商品系列占比達全體商品5.2％，預計今年底前可抬升至13.1％。

無印良品在服飾衣料上同樣追自然友善，其中「吉貝木棉混折領大衣」中的吉貝木棉就是最環保的天然纖維，質地輕盈、高吸濕性及保暖性，重量是一般棉花的八分之一，種植過程不需農藥及砍伐樹木，對環境負擔相對較小。

GAP今年新拓展兩大環保材質系列，其中「天絲纖維」材質是從木漿中提煉出來的天然纖維，不只減低環境影響，還可達到可生物分解特性，並標榜透氣性強又親膚，品項包含男裝成套休閒服裝，女裝牛仔襯衫裙等；品牌也展望在2030年前100％使用永續棉花或再生聚酯纖維。

H＆M Innovation系列聚焦時尚與環保，今年春夏主推「魅力重生故事」，主要單品包括一系列採用再生聚酯纖維材質打造的迷你連衣裙，以祖母綠和淡黄水晶色為主調，並飾以再生PET塑膠瓶材質製成的亮片，和由再生塑膠展示架及塑膠盒重新製成的萊茵石和珠飾，耀眼魅力不減。