台中市自動販賣商業同業公會為助業者疫後跟上產業轉型，邀請逾60家食品業者27、28日在大里台中軟體園區廣場舉辦首屆「2023年台中食品零食通路展」。（潘虹恩攝）

首屆「2023年台中食品零食通路展」27、28日於台中市軟體園區展出，由台中市自動販賣商業同業公會理事長何俊毅（左3）等人進行剪綵開幕儀式。（潘虹恩攝）

首屆「2023年台中食品零食通路展」27、28日於台中市軟體園區展出，各家業者紛紛擺出自家主打商品。（潘虹恩攝）

近年選物販賣機（俗稱娃娃機）產業快速崛起，卻受到疫情衝擊，台中市自動販賣商業同業公會為助業者疫後跟上產業轉型，邀請逾60家食品業者27、28日在大里台中軟體園區廣場舉辦首屆「2023年台中食品零食通路展」，助選物販賣機業者與食品業者資源共享，拓展通路。

過去選物販賣機產業每年娛樂稅稅收不到5000萬，近年快速發展，至2020年已飆升到4.1億元，然而2021年受新冠疫情衝擊稅收下滑，業者只能苦撐並思考轉型之路；隨著防疫政策解封，稅收回升，稅籍登記的店家也突破1萬間。

台中市自動販賣商業同業公會理事長何俊毅說，許多選物販賣機業者撤除狹小、壅擠的小店面經營，朝向百坪以上的大店面空間，並以親子樂園為主題，訴求整潔、寬敞、明亮且老少咸宜的休閒營運模式；機台商品也不再是3C商品或百貨商品為販售主力，而換成各式各樣的糖果餅乾、休閒食品為主。

台中市自動販賣商業同業公會副理事長黃迅倫補充，零食、飲料等物對業者來說成本較低，對消費者來說消費水準也不會太高，兩邊得以平衡，雖然這樣和逛賣場的收穫可能一樣，但娛樂效果帶來的滿足感很不一樣，現在娃娃機已成為另外一條零售的通路。

據業者表示，目前親子樂園的營運，不但吸引了大量的人潮，更讓消費者感受到選物販賣機的親民，連小朋友都可以輕而易舉的滿載而歸，此成功營運模式創造出大量的商機

此展覽27、28日於台中市軟體園區展出，包括統一食品、台農乳品、漢典食品、大買家等超過60家食品業者，幫助選物販賣機業者開拓更多的商品來源，同時也讓食品業者增加選物販賣機銷售通路，創造資源共享、互惠互利之雙贏局面，開放民眾免費參觀。