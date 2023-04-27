中央流行疫情指揮中心將在5月解編，前指揮官陳時中今重返現場。陳時中透露，回到這個場地感觸很深，和大家一起度過很多艱辛的日子，過程有痛苦、有辛酸。疫情期間雖然努力避免傷亡，但是還有一些傷亡避免不了，不過這些事情都過去了，現在要迎來疫後新生活。他提醒未來疫情只會多不會少，行政上如何更完整，是需要思考的。

今日疫情記者會結束後，王必勝上台表示，疫情記者會扮演重要的角色，多場記者會中，將疫情資訊公開透明地傳給民眾。大部分的記者會都由陳時中前指揮官主持，他也接手了102場，不管民眾關注度如何，每一次的記者會都認真準備，從頭到尾都沒有改變。

王必勝表示，感謝記者、媒體，沒有你們，訊息無法傳遞出去，謝謝在這麼多的日子，忠實傳達了訊息，還有手語老師團隊、直播單位等。他想藉機會謝謝陳前指揮官，帶領我們走過很多危機，也謝謝陳宗彥前副指揮官在疫情期間的貢獻，尤其邊境、民政的部分，貢獻很大。他也謝謝薛瑞元部長提供知道，周志浩次長過去擔任署長，也做了很多工作，另外還有2位副指揮官陳彥伯、陳正祺，還有張上淳教授率領的團隊、ACIP小組、VICP審議小組等。

陳時中會後也特別現身，他表示，今日回到這個場地感觸很深，很久很久，打了很多仗，和大家一起度過很多艱辛的時候。記者會開起來好像很輕鬆，但包含了很多決策，有痛苦、有辛酸，代表我們對人民的負責，參考專家的意見，一步一步往前走。

陳時中說，疫情期間不免有很多遺憾，雖然努力避免傷亡，但是還有一些避免不了，不過都過去了，現在要迎來疫後新生活，未來的疫情只會多不會少，未來行政上如何更完整，是需要思考的。環境還是最重要的因素，如果對於環境保護沒有更努力，疫情就會更多，我沒有期許對環境的保護更努力，減少對人類的危害。