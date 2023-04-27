俄羅斯去年2月入侵烏克蘭，外界猜測侵略的可能動機包括反對北約東擴、爭取更多資源等等。俄羅斯獨立媒體《Verstka》25日披露，促使普丁侵烏的真正原因，是要報復烏克蘭總統澤倫斯基對好友梅維楚克（Viktor Medvedchuk）的制裁。

綜合《每日郵報》（Daily Mail）、《新聞周刊》（Newsweek）報導，現年68歲的梅維楚克除了是普丁的親密盟友，也是普丁小女兒達里娜（Dary）的教父。他在2002到2005年間，擔任當時烏國總統庫契馬（Leonid Kuchma）的幕僚長，與俄羅斯保持友好關係。此外他也曾領導烏克蘭最大親俄政黨，在政壇呼風喚雨、操弄權力，有「黑暗王子」之稱。

去年9月，烏克蘭以梅維楚克為關鍵籌碼，向俄羅斯換回215名戰俘。

2021年5月梅維楚克遭到基輔以叛國和資助恐怖主義的罪名逮捕。去年9月，烏克蘭以他為關鍵籌碼，換回215名戰俘。

俄媒《Verstka》引述3名親近普丁的消息人士說法，指出梅維楚克2021年受到烏克蘭制裁，旗下媒體遭到基輔當局封鎖，讓普丁感到大為光火，於是著手計畫發起特殊軍事行動：「克里姆林宮決定不再訴諸軟實力」。

此外，消息來源指出，梅維楚克經常在普丁面前描繪烏克蘭「親俄」的一面，可能導致普丁低估了入侵的難度。