市議員蔡筱薇關切水溝蓋破損攸關行人行的安全問題。(曹婷婷攝)

台南市一對母子昨天晚間散步，行經中華西路與民生路口一處水溝蓋時，因水溝蓋有破洞，造成媽媽踩空，台南市長黃偉哲今天在議會被問到這起意外時，他說，第一時間要求工務局緊急更換處理，並要求全線都需做巡檢，工務局指出，將協助受傷民眾申請國賠事宜。

行人安全議題備受關注，市議員陳怡珍今天在定期會質詢問到市長是否知道這起意外事故？黃偉哲說，他有看到這則消息，得知當下就要求工務局必須緊急處理，而且不只檢查這一處，也要求全線的水溝蓋都要進行檢查。

陳怡珍說，好險是大人掉下去，不是孩子，否則後果不堪設想，希望工務局能針對水溝蓋安全，進行全面檢視。

蔡筱薇也說，民眾都相當關注道路行的安全，她舉昨天中華東路有一起死亡車禍，同晚也有馬路水溝蓋有洞造成行人受傷，希望相關單位都要加強檢視，確保民眾行的安全。

南市府工務局指出，昨晚發生1名帶著孩子的媽媽行經該處踩空擦傷情形，工務局獲報後即在半小時內搶修更換完成，並將協助受傷民眾申請相關國賠事宜。工務局也重申，為維護民眾安全，市府相關工程單位24小時待命及巡查，並於巡查發現或接獲通報後均立即啟動搶修機制派員修復。