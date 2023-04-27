《威尼斯魅影謀殺案》新科奧斯卡影后楊紫瓊扮靈媒（二十世紀影業提供）

《威尼斯魅影謀殺案》將於9月15日與美同步全台大銀幕登場！本片是繼全球票房雙雙破億的《東方快車謀殺案》和《尼羅河謀殺案》之後的最新第三篇章，史上最暢銷小說家阿嘉莎克莉絲蒂全新推理謀殺電影宇宙於大銀幕上繼續擴張，打造出更勝前作的華麗靈異嶄新風格！首位奧斯卡華人影后楊紫瓊這次當起靈媒召喚鬼魂，金獎票房大導肯尼斯布萊納第三度自導自演詮釋阿嘉莎經典系列、化身推理功力無人能及的神探白羅，這回改編從未登上大銀幕的系列小說《萬聖節派對》（Hallowe’en Party），全新意外結局要讓忠實書迷都無法預料，而且不僅設於世界著名水都威尼斯的絕美背景令人神往，鬼影幢幢的暗黑氛圍，也比前作更加懸疑驚悚！

連續在橫越歐陸的東方快車及世界最長河流尼羅河上偵破謀殺案後，退休的神探白羅現身水都威尼斯參加一場通靈會，楊紫瓊飾演的靈媒召喚鬼魂，卻又讓他遇上來賓慘遭離奇謀殺，令他語重心長地說：「今晚所有觀眾人心惶惶，我們終究難逃自己的鬼魂。」隨後更在鏡中看到魅影就在他背後！締造奧斯卡史上入圍最多獎項紀錄且蔚為得主的肯尼斯布萊納，繼續拓展由他主導詮釋的阿嘉莎克莉絲蒂推理謀殺系列，也再度飾演為人津津樂道的經典角色神探白羅，更把從未拍成電影、先前僅有廣播劇和電視影集版本的白羅系列小說《萬聖節派對》首度搬上大銀幕，背景也搬到美景如詩如畫、令人神往不已的水都威尼斯，而且不只延續前兩集疑雲密佈的兇案主線，還有詭譎驚悚的靈異情節，令人再度推理燒腦之餘，更因驚嚇連連而大呼過癮，這次不只要問人是誰殺的，更令人深怕有可能是鬼殺的！

肯尼斯布萊納深植人心的神探白羅是唯一回歸角色，全新卡司陣容再度令人驚豔無比，新科暨首位奧斯卡華人影后楊紫瓊這回放下矯健武打身段，前所未見飾演捉神弄鬼的神秘靈媒，再展令人折服的百變演技，其他演員還包括繼《貝爾法斯特》再和布萊納合作的「格雷總裁」傑米道南與天才童星裘德希爾、熱門影集《超級製作人》喜劇天后蒂娜菲、《福爾摩斯》系列電影英國實力派女星凱莉萊利，以及《西城故事》俊帥小生潛力新星凱爾艾倫。