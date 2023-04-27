新北市長侯友宜被視為在2024總統大選，代表國民黨挑戰大位的熱門人選，同黨籍的新北市議員葉元之昨（26）日表示，若侯能夠順利當選，現任台北市副市長李四川將會是最好的接班人選。侯友宜今日對此回應指出，「新北市還有很多建設，期待大家攜手合作。」

葉元之昨在廣播節目《千秋萬事》提及，自己相當確定，「侯友宜不會辭職」，因為假使侯辭去新北市長，將由中央指派代理人，屆時侯極有可能會被民進黨攻擊、以及被市府拖後腿。

對於新北市長最適宜的接班人選，葉元之強調，李四川擔任40幾年公務員，先後做過三個直轄市的副市長，不但經驗非常豐富、個人聲望很高、形象也相當好。至於先前有現任新北市副市長劉和然出馬參加補選的消息，但葉元之直言，從官僚體系跳到市長會是很大的門檻，政治人物本身的名氣、聲望也很重要。

侯友宜今（27）日出席市政總質詢時，媒體詢問「李四川適合接棒新北市長嗎？」他回應，自己會努力地規劃2030，因為新北市還有很多建設，期待大家攜手合作。

另對於「是否會帶職參選」的問題，侯友宜則表示，現階段自己關注新北市所有的工作，尤其是在議會備詢的這段時間，會跟議員做充分討論跟溝通，面對國家現有的困境，不管是國際局勢，還是對內要振興起弊，每個人都要共心齊力、共同打拚。