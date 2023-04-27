「愛的迫降」CP玄彬、孫藝真去年3月結婚，11月底迎來愛的結晶兒子「小豆子」，今(27日)稍早，孫藝真在IG曬出產後5個月首度現身的照片，可見她看似忙著拍廣告，白色襯衫紮進牛仔褲，小蠻腰和細長鉛筆腿相當吸睛，且還比產前更略瘦了一些，不科學的少女身材引來粉絲讚爆。

玄彬和孫藝真去年3月舉行世紀婚禮，不久後就傳出孫藝真懷孕，夫妻倆都對家中即將到來的新成員十分期待，11月底公司證實孫藝真平安產下一子，寶寶滿月後，孫藝真便曬出兒子的小腳照片，坦言雖然現在還在暈頭轉向，但在擔心和激動中因為身體不一樣的變化感受著新生活，希望大家能好好守護人生中需要珍惜的事物。

今年初，玄彬和孫藝真傳出烏龍婚變消息，傳聞指玄彬愛賭博欠下上億賭債導致離婚，引來雙方經紀公司駁斥，而孫藝真則用行動回應夫妻倆恩愛不變，不僅在結婚一周年時放出從未曝光的結婚合影寫下「1st anniversary（一周年紀念）」，更帶著兒子到日本陪玄彬出席活動，一家三口黏TT。

今稍早，孫藝真首度曬出自己產後的全身照片，寫下：「隔了許久再跟各位打招呼，大家過得好嗎？我也是相隔許久終於開始拍攝工作了，這是幸福又感到心動的攝影現場，希望大家都享受春暖花開的春天，身體健康喔！」照片中孫藝真坐在樓梯上露出幸福燦笑，手上抱著愛犬Kitty，全身照也可見她身材維持得宜，一雙少女腿纖細又修長，引來網友回應：「我們美麗的女孩回來了」、「我的天啊！好漂亮的媽媽」、「妳真的生過小孩嗎」、「永遠支持健康回歸鏡頭前的孫藝真演員」。