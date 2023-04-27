台中市第二分局結合環保局、監理所執行「環、警、監聯合稽查」，出動大批警力針對「改裝排氣管」及「酒後駕車」等違規加強取締。（台中市第二分局提供／馮惠宜台中傳真）

台中市二分局啟動「靜城專案」，其中攔查到29歲黃男駕的重機車，竟未領有審驗合格證明，一查才發現是台拼裝車，不但未領用牌證行駛，還違規使用他車號牌，以及排氣檢驗未通過，最終一併開罰1萬5900元，車輛沒入並扣牌照，車主聽到當場臉都綠了。

台中市市長盧秀燕宣布自4月16日啟動「靜城專案」，台中市第二分局25日結合環保局、監理所執行「環、警、監聯合稽查」，警方出動警力46人次，針對「改裝排氣管」及「酒後駕車」等違規加強取締，勤務期間共攔檢50多輛汽機車，開罰酒駕2件、噪音車8輛、排氣管不合格5件、沒入非法拼裝車（大陸製）1輛，以及違規改裝頭燈及變更燈色等違規16件。

而除黃男未領有審驗合格證明拼裝車外，還有一名26歲吳姓男子，花了10幾萬新台幣拜託朋友將排氣管改裝成直通管，流暢線條及獨特造型設計超顯眼，其引擎發動聲浪低沉且渾厚，遭警方攔檢噪音值達101.1分貝，警方當場拆除消音器，加上排氣檢驗沒過，共計開罰12600元。

第二分局今年度已通報噪音車663件，將持續每月不定期聯合環保局及監理站跨單位稽查執法，利用勤務時段針對改裝噪音車輛常出沒重點路段加強盤查錄影蒐證，通報上傳行政院環境保護署噪音車檢舉網站，由環保局通知該車主將車輛移置監理站檢驗，若逾期不到檢或經檢測不合格，依法可處1800元以上3600元以下罰鍰，並通知限期改善，屆期仍未完成改善者將按次處罰。