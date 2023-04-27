英超周中進行第33輪賽事，曼城在主場與兵工廠上演榜首大戰，也幾乎可以說是冠軍爭霸的決定戰，結果曼城在這場「天王山之戰」中，以4：1輕取兵工廠，比利時中場德布勞內（Kevin De Bruyne）2進球1助攻，加上挪威進球機器哈蘭德（Erling Haaland）1進球2助攻。曼城拿下這場勝利後，雖然在積分榜上仍落後兵工廠2分，但少賽2場，這表示在總失分上兵工廠比曼城多失4分，曼城在餘下的7場比賽只要拿下6勝，即可篤定衛冕成功。

曼城最近已踢出一波17連不敗，包括英超7連勝10連不敗，除了聯賽衛冕在望外，足總盃和同城宿敵曼聯爭冠，歐洲冠軍聯賽也已踢進4強，將與衛冕冠軍的西甲豪門皇家馬德里爭奪一席決賽資格。仍有機會繼1999年的曼聯後，成為第二支完成「歐洲三冠王」偉業的英格蘭球隊。

本周末英超第34輪，曼城作客對排名第10的富勒姆（4/30 21:00），曼城首循環在主場因為坎塞洛（João Cancelo）的紅牌26分鐘就少踢一人，但仍以2：1擊退富勒姆，富勒姆的頭號射手米特羅維奇（Aleksandar Mitrović）在該場比賽因傷缺陣，而目前仍由於紅牌停賽，以兩隊的實力而言，曼城絕對有能力全取3分，超越2天後才有比賽的兵工廠躍居榜首。推薦玩法：讓分（曼城-1）客勝。

已經4連不勝的兵工廠完全喪失了爭冠的主動權，剩下最後5輪比賽即使全勝，也要曼城掉分才能可能逆轉勝，不過槍手接下來的賽程仍是荊棘滿途，本周主場迎戰最近5連敗8連不勝，換帥後仍無起色的切爾西，也許是重振雄風的最好機會，否則下一輪作客對排名第3的紐卡索聯，肯定又是一場苦戰。

槍手在法國後防大將薩利巴（William Saliba）受傷缺陣後，近6場聯賽2勝3和1敗掉了9分積分，將領先的大好優勢全部敗光，其中最大的問題就是防守，這6場比賽雖然攻進了16球，但也丟了13球之多，要知道槍手在前面27輪只失25球，平均單場失球0.93個，但這6場比賽的平均失球為2.17，可見防守出現的問題有多嚴重。不過切爾西的問題更多，戰術混亂、軍心渙散，想爭取下季的歐洲賽事參賽資格已經很渺茫。兵工廠在首循環作客小勝1：0，相信在爭冠壓力頓失的情況下，有機會在主場踢出一場好球。推薦玩法：大分(2.5球)大、兩隊是否都進球（是）。