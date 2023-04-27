竹南國中3年前開始與海洋大學等合作孵化鱟卵，今年成功孵育出18隻幼鱟。（謝明俊攝）

竹南國中今年成功孵育出18隻幼鱟，由海科館安排送至新竹市香山濕地流放。（竹南國中提供／謝明俊苗栗傳真）

竹南國中今年成功孵育出18隻幼鱟，由海科館安排送至新竹市香山濕地流放。（竹南國中提供／謝明俊苗栗傳真）

竹南國中3年前開始與海洋大學等合作孵化鱟卵，今年成功孵育出18隻幼鱟。（竹南國中提供／謝明俊苗栗傳真）

竹南國中獲得科展物理科首獎的「墊力人生」。（竹南國中提供／謝明俊苗栗傳真）

竹南國中參加今年苗栗縣科展獲得5項獎項。（竹南國中提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣竹南國中3年前與國立海洋大學合作，參與稀有動物鱟繁殖復育計畫，歷經3年的努力下，終於找出最適合鱟卵孵化的海水溫度、鹽度，成功孵化出幼鱟，成功率達50％，並予放流至新竹香山濕地保留地，竹南國中師生將繁殖鱟的整個研究過程提報至苗栗縣政府科學展覽比賽，榮獲國中組生物組的首獎，將代表苗栗縣參加全國科展。

竹南國中參加今年苗栗縣科展，共有2個項目獲得生物科及物理科的首獎，全校報名5隊全部獲獎，其中生物科是由「鱟來的故事─鱟在室內養殖環境的生長情形及視覺嗅覺感官探討，物理科則是以「墊力人生」項目獲獎，2個項目都將代表苗栗縣參加全國科展。

竹南國中校長郭芳江表示，3年前跟國立海洋大學、基隆海洋科學博物館合作推動鱟的復育和研究，第1年拿到10多顆卵，結果孵化後全軍覆沒，第2年調整培養溫度、海水鹽份，孵化成功率2~3成，今年拿回100多顆、孵化成功率提升到5成，並在4月23日由海科館安排，將幼鱟送到新竹市香山濕地保留區放流。

郭芳江指出，鱟俗稱「活化石」，至今在地球存活超過4.5億年，因基因單純，長年被科學家拿來做抗癌藥物的研究，經歷3年養殖技術的改善，今年終於成功孵化出18隻2齡鱟，為了更深入了解鱟的相關習性，同學們透過課程與科展實驗、更利用課餘時間研究，落實科學教育的精神，也期許讓更多人認識鱟。

另外，獲得國中組物理科首獎的「墊力人生」，靈感來自學校的午睡時光，面對與日俱增的課業，為儲備下午課程所需的體力，午休變成的最好的時光。多數同學午睡起身，都會感覺一陣腳麻。參與科展的學生便開始從生活觀察，思考著是否因為睡姿勢不良？還是椅子的設計不符合人因工程，導致容易壓迫到大腿神經，因而透過生活的啟發來做研究，進而打開科學探究之旅，而獲評審青睞。