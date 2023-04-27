沒被喜悅沖昏頭的豐田示警，晶片長期不夠用的問題還是尚未完全根除，對未來的影響性目前還無法評估。2022財年內，豐田一共生產913萬輛汽車，只高出目標值一點。其實，豐田最初是設定970萬，後因料件短缺，經過兩次下修後，最後只能降到910萬。

在3月底的前12個月期間，豐田全球銷售量從2021財年951萬輛，增至961萬輛，再刷新公司新高紀錄。但本財年開始的第1個月，也就是目前4月份，豐田還沒有公布新的銷售計畫與產能目標。

據悉，在今年前三個月期間，豐田在全世界共賣出17,473輛純電動車，其中也計入高檔品牌Lexus。相較之下，豐田在2022一整年，才賣掉24,466輛純電動車。

大股東豐田汽車又創新高紀錄，全球數一數二大，同時也是豐田汽車主要零組件供應商的電裝（Denso），上季營利成長幅度也高達86.3%。在2022財年才剛刷新營業利益新高不久的電裝，已宣布2023財年營利應也會登另個高峰。

電裝的獲利前景一片光明，但跟豐田汽車一樣，憂心全球晶片供應量不足。同時，也對中國大陸分公司給予嚴峻的評估，因為產能利用率比原先預估要來得低。

由於中國大陸車主已改開電動車為主，也讓還在賣傳統燃油的外國汽車業者備感業績壓力。電裝表示，日本車商在中國大陸的新車庫存量是稍多一點，不過，正想辦法調整中。

電裝的營收結構內，約半數來自包括豐田卡車事業部門日野汽車，以及小型車輛製造商大發的豐田集團。至於董事會成員中，應該以豐田汽車家族第3代的豐田章男較具有代表性。

電裝預估，全球晶片供應不足的窘境應該會延燒到6月，但所造成的風險已比去年要小，順利的話今年夏天應可慢慢解決。上季，電裝營利為1581億日圓，約11.8億美元。另外，2022財年營利為4261億日圓，預計本財年將達5100億日圓。