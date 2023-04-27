公益彩券已經連續11年銷售金額破千億元，不過受到世足賽以及電腦型彩券較無累積高額獎金的影響到公益彩券買氣，2022年度公益彩券的銷售金額跌破1300億元，為1292億元，不如2021年、2020年的表現。

進一步了解種類，刮刮樂(立即型)占比已經超過5成，首度超越了電腦型，財政部分析，主因彩券設計朝向生活化、多樣化，並創造市場話題，吸引消費者青睞。