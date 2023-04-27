瓜地馬拉咖啡樹林中高達98％採用與森林生態並存的林蔭種植方式，達到雨林永續循環，科大店透過咖啡樹林與精品豆詮釋生態友善的氛圍。（金車提供）

伯朗咖啡館科大店配合「瓜地馬拉咖啡文化月」活動，現場展示許多當地藝文展品與白色標章商品。（金車提供）

據國際咖啡組織（ICO）資料統計，2021年全世界共消費1.66億包咖啡生豆，台灣消費量為72.5萬包，約佔0.44％，換算世界每人每年平均飲用145杯濃縮咖啡，而台灣每人平均為213杯，遠高於世界平均值。其中瓜地馬拉是台灣第四大咖啡進口國，占台灣總咖啡消費市場的12％，配合「瓜地馬拉咖啡文化月」活動，伯朗咖啡館科大店將瓜地馬拉的咖啡莊園、人文地標、馬雅文化及雨林生態等意象，與台灣咖啡品飲文化結合，並推限定品項滿足咖啡愛好者味蕾，並附贈瓜地馬拉傳統手工編織品乙件，只送不賣。

瓜地馬拉政府攜台灣咖啡協會，即起至6月4日選定伯朗咖啡館科大店作為「瓜地馬拉咖啡形象館」，舉辦瓜地馬拉咖啡文化月活動。同時推出科大店限定「瓜地馬拉三小福」，透過3種沖煮方式讓咖啡愛好者一次品嘗到3款知名產區的精品豆，透過手沖、卡布奇諾、冷萃3種沖煮方式，一次品嘗到安堤瓜、新東方、法漢尼斯精品豆，單套享用價250元。安提瓜知名度高，口味偏香甜醇厚；新東方則有微微巧克力滋味；法漢尼斯則偏酸，不過在咖啡師巧手沖煮下，並不會難以下嚥，有了糕點做搭配更能相得益彰。

此外，4月29日、5月13日、5月27日伯朗咖啡館科大店將舉辦三場「藝文沙龍講座」，邀請專業講者針對咖啡、文化、旅遊等主題與大家現場分享交流；而瓜地馬拉咖啡文化月期間亦有「咖啡胖卡車全台走透透」活動，兩輛彩繪著醒目瓜地馬拉特色的咖啡胖卡車，於周間將赴偏鄉小學、弱勢機構、原住民部落等進行慈善推廣，周末則將開至各縣市重要景點，每日限量提供與伯朗咖啡館合作的瓜地馬拉咖啡，提供民眾免費享用。