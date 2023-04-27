搶攻解封後的第一個母親節商機，開展餐飲集團旗下TGI FRIDAYS、Texas Roadhouse德州鮮切牛排，以及LillA餐廳三大品牌，攜手知名品牌ALUXE亞立詩祭出「吃大餐送鑽飾」的超吸睛促銷活動，4月18日至5月15日期間，於旗下三品牌點用母親節套餐並消費滿2,000元以上，即可獲得價值2,800元珍珠耳環兌換券，並有機會抽中價值12,000元的鑽石項鍊。另外，三品牌更推出最高折扣達67折優惠的母親節套餐，凡於5月22日前加入成為LINE官方帳號會員還可獲得價值高達6,670元的優惠大禮包。

解封後的首次母親節，餐飲市場將迎來一波復甦潮，再加上全民普發6,000元的推波助瀾，開展餐飲集團旗下TGI FRIDAYS、Texas Roadhouse及LillA提前一個月加入搶客行列，母親節期間的訂位數較去年增加約3成。為了讓子女的孝心再加碼，首度攜手知名珠寶品牌ALUXE亞立詩，推出「吃大餐抽鑽飾」活動，於4月18日至5月15日期間，至TGI FRIDAYS及Texas Roadhouse享用母親節套餐，消費滿2,000元即贈亞立詩珍珠耳環兌換券及鑽石項鍊抽獎券一張，消費滿4,000元就送兩份，以此類推，吃得越豐盛，就送越多，活動期間內至LillA消費滿2,000元也送同等好禮。

開展餐飲集團表示，本次活動預計將送出10,000份珍珠耳環，消費者只要憑券於ALUXE亞立詩消費即可兌換1組價值2,800元的珍珠耳環，另外還有機會抽中價值12,000元的鑽石項鍊。

開展旗下三大美式品牌也於母親節期間強打超優惠限定套餐，4月18日至5月15日期間TGI FRIDAYS推出2,199元雙人套餐及4,099元四人套餐，從開胃菜、沙拉、豬肋排、海陸主餐、甜點、調飲等，通通吃得到；Texas Roadhouse也提供豐富的套餐組合，雙人及四人套餐售價分別為2,400元和4,480元，包含湯品、開胃菜、鮮製沙拉、精選主餐及飲品，當然還有最受歡迎的手工麵包及蒜味花生免費無限供應。

洛杉磯風格十足的LillA則於5月3日至5月30日首度推出限定套餐，雙人及四人套餐售價分別為1,999元和3,999元，從沙拉、開胃菜、義大利麵到獨家飲品全都能一次滿足。

開展餐飲集團也於4月18日至5月22日推出會員大禮包活動，只要加入開展餐飲集團LINE官方帳號並綁定為會員，即可獲得總價值高達6,670元的12張明星商品兌換券。溫馨5月，多項優惠與抽獎好禮，寵愛媽咪也可以省荷包。