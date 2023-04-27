民進黨桃園第1選區（蘆竹、龜山、桃園15里）立委確定由現任立委鄭運鵬出線爭取三連霸，國民黨市黨部主委黃敏恭表示，同選區經桃園市議員牛煦庭和21全黨代表陳文吉協調，同意於5月7、8、9日3天全民調，結果預計10日出爐但數據不公開，避免初選傷和氣。

桃園市議員牛煦庭。(蔡依珍攝)

黃敏恭說，國民黨桃園市立委第1選區初選19日登記截止，有桃園市議員牛煦庭，市議員陳美梅的弟弟、21全黨代表陳文吉2人參加初選，近日邀請雙方參選人協調，2人都同意不公開舉辦初選，採內部民調方式於5月7、8、9日3天進行。

21全黨代表陳文吉。(陳美梅提供)

黃敏恭說，雖然式內部民調，但仍秉持客觀公正嚴謹，會委由3家民調公司進行，對比式跟互比式都會有，結果預計10日出爐，雙方也決議數據不對外公布，避免重蹈台北覆轍，因公開初選傷和氣，強調協調氣氛融洽，雙方都希望盡速達成黨內共識，團結拚勝選，不要內耗傷感情。

至於第5選區民進黨也由市議員楊家俍出線，國民黨雖將該區列為第一階段卻至今沒譜，外傳黃敏恭近日帶著中央黨部的內部民調結果分別與立委呂玉玲、市議員舒翠玲、黃敬平3人溝通中，黃敏恭坦言因有3人，不若第1選區單純，3人的意見都要尊重，目前持續溝通協調中，會朝更好方向邁進。