新任金酒總經理丁丞康(右)在最後10人面試名單中脫穎而出，預計5／1走馬上任。(于家麒攝)

金酒董事長謝世傑(前)期借重丁丞康(二排右)的經營能力，把金酒公司再帶向另一個營運高峰。(于家麒攝)

金酒公司首任公開遴選總經理結果出爐，由前埔里酒廠代理廠長丁丞康在最後10人名單中脫穎而出，今(27)日下午金酒特別召開記者會由董事長謝世傑公開介紹這位新「老總」，後續將依程序提報董事會審議通過，並報請金門縣政府同意，預計將於5／1走馬上任。

金酒表示，該公司自創廠，再經改制為公司已邁入71周年，今年度首次突破以往總經理的「官派」模式，改採用公開遴選的方式辦理徵選，歷經2個多月，針對87位報名者進行資格審查、40位符合資格的書面審查，以及擇優10名進行面試等階段，最後由丁丞康獲得審議委員會的青睞，雀屏中選，金酒公司已依規定提報董事會審議通過，再報請金門縣政府同意後，將於5／1走馬上任。

根據金酒指出，新任總經理丁丞康為國立台北大學企業管理研究所及國立政治大學法律研究畢業，擁有國內雙碩士學位，同時也具有MBACity University Seattle的學歷，不僅具備企業經營及法學素養，也有國外的學習經驗；至於經歷方面，曾任集仕(股)公司副理、廠長；在吉時洋行擔任克寧奶粉產品的經理、也曾經在英商樂富門(股)公司、美國運通(股)公司、法商佳信銀行、匯豐銀行等外資企業工作，最後在台灣菸酒公司擔任過特販營業處經理、埔里酒廠副廠長、代理廠長、總經理室研究員等職務，工作經驗豐富。

金酒董事長謝世傑表示，丁總具備工廠生產管理及市場行銷等經驗，學經歷相當豐富，期待借重他的經營能力及相關經驗，把金酒公司再帶向另一個營運高峰。

新任金酒總經理丁丞康則表示，上任後一定會步步為營，與金酒所有同仁一起努力打拼，讓業績蒸蒸日上，創造金酒盈餘的同時增加縣庫的收入，為地區的鄉親也能提供更多的福利。至於未來會把金酒帶到什麼高度，丁丞康說首要目標還是增益營收，先鞏固國內市場、立足大陸、放眼世界，這也是所有縣民的共同期望，他一定會帶著所有金酒員工努力向前衝。

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