▲成功國中林侑萱帶傷上場，勇奪跆拳道對打金牌。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

▲南榮國中簡皓恩勇奪國中男子組800公尺金牌。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

▲基隆女中勇奪高中女子組跆拳道品勢團體賽金牌，由右至左為簡湘玲、謝恩慈、葉伃晴，其中簡湘玲在品勢個人賽也奪金。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

2023年全國中等學校運動會全部賽事於27日正式結束，基隆市教育處表示，本次參賽隊職員約365人，分別為桌球、羽球、網球、拳擊、跆拳道、射擊、田徑、游泳、射箭、柔道等10種項目。各代表隊選手們過關斬將，一路從資格賽比到會內賽，爭取最佳成績。本次賽事基隆小將們共計拿下5金7銀10銅共計22面獎牌，總成績超越上一屆，並創下15年來最佳績。

今年賽會首登場項目為跆拳道，基隆女中及成功國中一舉拿下高中女子組及國中女子組跆拳道品勢冠軍，刷新去年最快奪金紀錄。接著在跆拳道對打的賽程中，成功國中選手林侑萱帶著骨折的傷勢再拚對打個人金牌，再下第三金。

林侑萱賽後表示，去年的全中運因為狀態不好，錯失奪牌機會，這一年來很感謝簡億鑫教練的指導與陪伴，讓自己的身心體能調整到最佳，雖然發生骨折的意外，但仍堅持出賽，讓自己在國中最後一年的生涯中不留遺憾。

簡教練也表示，因成功國中沒有體育班，跆拳道只能以校隊代表方式在課後進行即集訓，連續假日更需集中練習。總教練簡育南說，「等了這麼久，我們終於辦到了」，也希望藉由跆拳道的三金加持，讓後續賽事成績都能一路領先。

在田徑部分上，基隆女中同學黃郁媃直接開出第一金，黃同學在去年的全中運是以負傷的狀況下，勇奪5000公尺高女金牌，今年則直接奪下高女10000公尺冠軍寶座，這也是基隆市首次在田徑場上拿下大會首金。黃郁媃表示，感謝教練的指導，她知道她的速度不快，所以花了很多時間在訓練肌耐力，就是希望能成功奪牌。

在最後一天賽事中，國中男子800公尺來自南榮國中的簡皓恩同學，一開始在第一圈的比賽中都還是暫居第五名，後在跑道轉彎處直接衝出，並以全速前進的方式，加速向前並遠遠拉開與第二名的距離，以勝利之姿拿下冠軍，也讓南榮國中暌違10年再獲金牌。

簡皓恩表示，自己在跑第一圈的時候，因為速度還沒開，導致位置被夾在中間，所幸找到機會才能一路領先。教練鄭建民也表示，皓恩是為很有資質的選手，他現在才國二，未來還有無限可能，期許他再接再勵，繼續為自己創造佳績。

教育處長劉美蘭表示，基隆市代表隊本年度延續著亮點計畫的支持，讓選手在集訓上無後顧之憂，市府今年也增派運動傷害防護員於全中運賽會期間隨隊支援，增加選手於賽事中之安定度。