友達第1季合併營收511.9億元，季減2.8％，營業淨損111.4億元，歸屬母公司業主淨損為109.1億元，每股虧損1.42元。主要太陽能模組出貨減少，加上台幣貶值，出現匯損11億元，抵銷面板虧損改善。

出貨量部分，第1季面板總出貨面積達430.0萬平方米，較上季減少0.5％，與去年同期相比減少29.0％。單季產能利用率66％，預期第2季產能利用率會大幅拉升。

董事長彭（又又）浪指出，友達非面板事業去年營收比重14％，包括綠色能源、系統整合，今年非面板營收還是會成長，而顯示事業也將回到正常水平，未來兩、三年營收比重希望放大到20％。而面板供需轉趨平衡，今年進入逐步往上增階段，過去兩年沒有新產能投資，供需會更好，下半年會超越上半年，但通膨及經濟衰退疑慮仍在，還是有挑戰。

總經理柯富仁指出，供給面經過去年幾個季度，各面板廠改善獲利降低庫存為營運重點，在部分產能積極關閉及調度後，供給面轉趨穩健；需求方面，各產品線庫存都降到健康狀態，消費性產品庫存水位低，已經回到消費性季節前準備，商用型保守，但高階、車用醫療穩定，供需朝向健康發展。