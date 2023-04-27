亞通第一季底的未認列合約金額約85億元，加上近期議約中的綠能及再生能源工程裝置容量達600MW以上，以過往平均施工認列期間約2-3年來看，公司今明兩年整體營運成長可期。

亞通今年在海洋工程方面，公司在菲律賓已承接並施作Mariveles、Batangas和Masinloc三大電廠，共1,000MW的土木及海水冷卻工程，其中Mariveles電廠二期工程因應客戶擴大工程規模，更改電廠管線及海水排放設計，總建置規模增加至700MW，工程合約金額再增加約44億，今年第一季開始進行前期整地工程，預計下半年開始進行土木及海水冷卻工程，預估四年內完成整體施工進度，並逐季認列營收獲利。

亞通近期接獲台泥和平電廠2MW的海水溫差發電規劃工程，為台灣第一個海水溫差發電的示範場，預估隨該廠施工完成並順利運作後，公司將進一步拓展海洋電力工程業務。

呂元瑞指出，公司規劃發展離岸風電的海底維運工程，今年將購置一萬五千噸的佈纜船(Cable Installation Vessel)，搭配水下遙控載具(remotely operated vehicle, ROV)，進行離岸風電機身及電纜維運工程。

而在環保綠能工程業務方面，公司已全數完成與合騏(8937)共同合作開發的台南5MW、嘉義2MW及苗栗5MW三大儲能中心的建置工程，下半年將於嘉義再興建兩個大型儲能中心，預計將可建置共40MW的儲能廠，未來這五個儲能中心將參與台電電力交易平台，為公司增加售電及維運收入，挹注穩定的現金流。

亞通指出，公司今年規畫將國內環保綠能工程技術推展至海外，第一步可望於菲律賓建置150MW太陽能發電廠及大型儲能中心，預計今年第二季與業主議價，成為結合綠電及儲能的示範場，為菲律賓綠電工程發展，開啟新的里程碑。