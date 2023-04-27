資深金曲歌王沈文程出道多年，唱紅〈心事誰人知〉、〈來去台東〉等經典歌曲，日前與歌手張瀛仁登上年代《那些年。那些歌》，宣傳下個月即將開唱的演唱會。談到2人的合作過程，當年沈文程為了籌備專輯《來去台東》，在家埋頭創作，整整2年沒收入，山窮水盡的他邀約張瀛仁來唱〈舊情也綿綿〉，沒想到一下就爆紅，唱片公司緊急加碼拍攝MV，到現在還是男女對唱的神曲之一。張瀛仁說，以前沈大哥都會帶她到車上試聽DEMO帶，但絕對沒有發生任何曖昧情事，因為沈文程其實「愛車勝過愛女人！」

想起創作的過程，沈文程說他常在不同環境中寫下當下的心情，在舞廳作秀時寫出〈男兒的心聲〉，描寫他看到的人生際遇，而〈雲中月〉竟然還是在飛機上寫的。80年代的沈文程，常會到高雄演唱工地秀，有次當他要搭機從高雄飛回松山機場，在飛機上看到窗外的黃昏彩霞，就興起創作寫歌的念頭，但礙於身上沒有紙筆，只好拿起座位前的嘔吐袋，再跟空姐借筆，在幾十分鐘的飛行過程中寫下〈雲中月〉這首歌，令主持人陳國華不禁佩服他的創作功力，笑說原來這首歌是跟嘔吐袋有關係。

沈文程出道40年，卻從沒辦過演唱會，因他不把自己定位成偶像，所以從沒想到要規劃，近期在網路上看到歌迷留言想聽他唱歌，才決定舉辦這場「國際沈文程日 五月十三彼下暗」演唱會，一圓歌迷長久以來的願望。更多精彩內容請鎖定每周六、日晚間8點，於年代MUCH38台、壹綜合台MOD312播出《那些年。那些歌》。