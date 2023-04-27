行政院環境保護署通過「桃園國際機場第三跑道」開發計畫的（二階）環評審查，吳姓民眾等21人不服處分提起行政訴訟，請求法院撤銷處分，台北高等行政法院認為，環保署的處分並無違誤，判決駁回訴訟。可上訴。

桃園國際機場公司為辦理「桃園國際機場第三跑道」開發計畫，提出環境影響說明書，環保署在2017年7月5日公告審查結論，認應繼續進行二階環評，桃機公司舉行公開說明會收集意見後，環保署在2018年2月12日召開「 範疇界定會議」， 並作成「確認本案可行之替代方案：零方案，即本計畫不開發」之結論。

桃機公司編製影評報告書初稿，由交通部於辦理現場勘察及公聽會後，於同年9月25日轉送環保署審查後，2020年環保署公告機場第三跑道環評報告書摘要及審查結論，通過開發計畫之二階環評審查，吳等21人不服提起行政訴訟。

台北高等行政法院認為，環保署認為評估書之初稿已足以提供審查判斷所需資訊，得以預防及減輕開發計畫對環境造成之不良影響，達成環境保護之目的，而通過（二階）環評審查，並以原處分公告審查結論及系爭評估書摘要，於法並無違誤，判決駁回吳等人的訴訟。可上訴。