苗栗縣長鍾東錦27日上午陪同國中會考考生到英才書院祭拜文昌帝君。（謝明俊攝）

所有參加考生寫下祈福卡掛在祈福牆上祈求考運亨通。（謝明俊攝）

苗栗縣長鍾東錦與教育處長葉芯慧贈送智慧筆及口罩給考生。（謝明俊攝）

苗栗縣長鍾東錦與教育處長葉芯慧贈送智慧筆及口罩給考生，祈求考運亨通。（謝明俊攝）

苗栗縣長鍾東錦27日上午陪同國中會考考生到英才書院祭拜文昌帝君。（謝明俊攝）

今年的國中會考將在5月20、21日兩天登場，全苗栗縣共有4，576名國中應屆畢業生應考，為了求取最佳考運，苗栗縣長鍾東錦27日陪同考生赴後龍鎮英才書院，向文昌帝君敬拜來求取考運，鍾東錦並分贈經過加持的英才書院2B鉛筆及幸運口罩，期望每個考生都能順利考中自己理想中的高中。

今年國中會考即將在下個月下旬登場，苗栗縣國中應屆畢業生應考人數，因少子化的影響，近年來逐年遞減，從2020學年度的4，761人、2021學年度的4，755人，到去年的4，584人，今年再度下降至4，576人，苗栗縣多數偏鄉國中都面臨了減班的問題，只有頭份市、竹南鎮幾個都會國中出現學區內學生超額問題。

為了祝福所有的會考考生都能成績耀眼，苗栗縣長鍾東錦與縣府教育處長葉芯慧率領全體國中校長，齊聚後龍鎮英才書院，陪著今年應考的畢業生代表，一同向文昌帝君敬拜，祈求考運亨通，全體考生事先拿到了英才書院的祈福卡，並寫下心願，一同掛上書院正殿的祈福牆上，祈求金榜題名。

英才書院並為考生祈福活動準備了多樣祈福供品，有象徵聰明的葱、精算的蒜、勤勞的芹菜、好彩頭的菜頭、以及代表包高中的包子、蛋糕、粽子，英才書院並準備金榜題名的智慧筆，保佑所有考生金榜題名。

鍾東錦帶領全體考生一同向文昌帝君焚香敬拜以及三獻禮後，鍾東錦依序發贈英才書院加持過2B智慧筆以及一個象徵「會考一把罩」的防疫口罩，祝福所有考生都能高中包中。