你我童年一定都有的共同回憶「旺仔小饅頭」，近來在各大社群論壇及親子間吹起創意料理新風潮。手機社群軟體拿起隨手滑，就可以看到許多媽媽帶著小朋友一同做創意親子料理，將復古又經典的旺仔小饅頭賦予更多新吃法。
旺仔小饅頭這次也攜手全台擁有9家的貝兒絲親子兒童樂園一起合作，開設小小旺仔廚師課程，讓小朋友製作及裝飾屬於自己獨一無二的小饅頭杯子蛋糕，不僅能從製作過程中陪有親子樂趣，還能讓小朋友感受製作完成的成就感，現場吸引許多媽咪帶著小朋友一同參加，目前全台9間親子樂園皆有開設「旺仔小饅頭」親子廚藝體驗課程，爸爸媽媽們趕緊把握時間帶小朋友一同體驗。
經典的小饅頭是陪伴大小朋友一起度過30多年的小點心，使用奶粉、馬鈴薯澱粉、蜂蜜、麵粉等，單純的成分、微甜的口感，讓大小朋友都回味無窮，近來也推出試著推出不同口味，草莓、布丁、南瓜、紫芋等，很多消費者也推崇許多多元的吃法，例如泡牛奶、沾果醬或灑在霜淇淋上一起吃，多元的口味與創意的吃法讓喜歡嚐鮮的消費者有更多選擇，旺仔小饅頭也一代代的經典傳承，繼續陪伴家中小朋友一起成長。
為感謝長期喜愛旺仔小饅頭的消費者，這次旺仔小饅頭也推出許多優惠活動，不僅憑外包裝貼紙到全台「貝兒絲樂園」憑購票優惠，登錄發票還能參與月月抽萬元樂遊金，參加官方社群的唱跳挑戰，上傳官方社群平台還能加碼抽「驚喜零食箱」，活動即日起到5／31止，詳細活動辦法請參考發票登錄活動頁https://lihi1.com/8Ciji。
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