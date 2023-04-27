陳嫌駭入LiTV後刪除資料庫，造成該公司損失3000萬元。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

國內影音串流LiTV線上影視公司，今年1月24日農曆年假期間遭駭客入侵，惡意刪除公司營業用資料庫及提供影音服務的雲端虛擬伺服器，經緊急召回半數員工連日漏夜搶修，才回復正常運作，避免面臨倒閉的命運。該公司初估駭客入侵造成服務中斷損失，及重新恢復營運成本的財損約3000萬元。

刑事局電信偵查大隊第一隊獲報後，與台北市刑大共組專案小組，報請台北地檢署指揮偵辦。警方分析入侵日誌紀錄，鎖定在內科工作的49歲陳姓電腦資訊工程師涉嫌重大，發現陳嫌1月24日凌晨，在北市八德路使用某知名海鮮餐廳的Wi-Fi無線網路溢波後，盜用被害公司在職員工帳號連線防火牆設備進入內部網路，再以管理階層員工帳號登入亞馬遜公司AWS及Google GCP等雲端空間，刪除被害公司的雲端伺服器與資料庫資料，隨後立即開車返回基隆市住處，再度使用相同手法發起第二波破壞行動。

專案小組日前將陳嫌拘提到案，查扣到筆電、電腦主機等贓證物。陳嫌供稱，他曾訂閱LiTV的線上影視服務，但是後來沒有續訂後，卻仍一直收到該公司的廣告推播訊息，在不堪其擾下才憤而犯案，對自己的觸法行為深感懊悔。全案訊後，依妨害電腦使用罪嫌移送法辦，此外，後續還須面對被害人鉅額求贘告訴。