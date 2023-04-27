資料顯示，第一季我國受理3種專利申請合計17,226件，年減少2%，其中，發明專利12,486件，約為持平，而商標申請21,494件，亦減少4%。

第一季本國發明專利前十大申請人，台積電申請752件，創下各季件數之冠，已連續4年高居第1；聯發科則以146件、成長121%，增幅居冠；另外，群創(3481)以101件件數首度突破百件，並創單季歷史新高。設計專利前五大申請人中，宏碁(2353)申請24件續居第1，螞蟻創意的16件及和太的12件均為首度申請，即進入前五大。

第一季外國人發明專利申請7849件，與去年同期相當，以日本3504件最多，超越其他國家；前十大申請人中，美國應用材料以182件歷經9年後重返第一；大陸西安奕斯偉的127件及美國元平台技術的90件，分別位居第6及第7位，均為史上最佳，前者件數亦創單季新高；南韓韓領以67件、增幅達168%，為成長最快速的公司。