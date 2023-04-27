大陸5G基地台應用拉貨力道回溫增加10G LD需求，帶動聯亞第一季Telecom業績淡季不淡，惟模組廠因年節長假減少工作天數，以及客戶產品轉換，Datacom營收放緩，加上蘋果iPhone銷售進入淡季，P-Sensor需求大幅減緩，消費性雷射需求下滑。

聯亞第一季營收3.27億元、季減少51.02%，且因營收規模放緩大幅壓抑毛利率表現，稅後淨利0.3億元，每股虧損0.33元，吞下上市以來的首度虧損。

展望第二季，大陸需求增加帶動Telecom營收季增，美系資料中心客戶800G矽光LD需求因AI應用而增強，Datacom可望營收成長。消費性領域依舊是聯亞最大變數，蘋果iPhone零組件拉貨進入全年最淡一季，因年度新訂單尚未開始生產，故出貨展望面臨極大不確定性，預計單季營收規模仍處於相對低點。

以聯亞2023年來說，大陸5G基地台前傳應用需求回溫，加上三大電信商推動FTTR，帶動Telecom營收成長；Datacom中矽光產品主要客戶產品由400G升級至800G，以及新客戶的新品量產帶動下，預期Datacom營收年增。

聯亞今年面臨最大的不確定因素依舊在消費性電子產品，雖然iPhone15所有機種皆採用動態島設計，但因P-Sensor改採新的解決方案，雷射基板可能由InP改為GaAs，導致消費性雷射營收衰退，法人推估，若消費性雷射遭取代將造成產能利用率大幅下滑，2023年毛利率將低於2022年的水準。