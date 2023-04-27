水手先發輪值碰上沉重打擊，31歲老將左投羅比雷（Robbie Ray）本季只出賽一場先發，就因屈肌腱拉傷，被球團放進10天傷兵名單，但傷勢未見好轉，今（27）水手宣布羅比雷將針對該部位進行手術，本季宣告報銷。

4月1日面對守護者先發，是羅比雷本季唯一一次出賽，他只投3.1局被敲出4支安打，投出5次保送，遭守護者攻下5分因而承擔敗投，隔天就被擺進了傷兵名單，羅比雷2021年效力藍鳥，單季繳出2.84自責分率、248次三振都是美聯最高，獲選該年賽揚獎，隔年以5年1億1500萬美元加盟水手。

去年是效力水手第一個賽季，羅比雷在32場先發中吃下189局，取得3.71防禦率，儘管無法複製2021年賽揚獎球季，不過仍是稱職的中段先發，而該年水手先發輪值非常健康，吉爾伯特（Logan Gilbert）、岡薩雷茲（Marco Gonzales）也各貢獻32場先發。

羅比雷本季不會再出賽，也是他大聯盟生涯第4度進入傷兵名單，但不同於以往，羅比雷是第一次因為手臂受傷而缺陣，他的先發空缺已經由弗列克森（Chris Flexen）取代，不過4場先發下來，弗列克森自責分率來到10.38，目前已經處於先發4連敗的狀態。