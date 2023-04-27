屏東縣目前有394個社區關懷據點，呈現出多元化、百家爭鳴的餐飲文化，為此，屏縣府27日舉辦「據點米其林志工大廚PK賽」展現據點軟實力，吸引45個據點報名參加。（謝佳潾攝）

屏東縣目前有394個社區關懷據點，呈現出多元化、百家爭鳴的餐飲文化，為此，屏縣府27日舉辦「據點米其林志工大廚PK賽」展現據點軟實力，吸引45個據點報名參加。（謝佳潾攝）

屏東縣目前有394個社區關懷據點，呈現出多元化、百家爭鳴的餐飲文化，為此，屏縣府27日舉辦「據點米其林志工大廚PK賽」展現據點軟實力，吸引45個據點報名參加。（謝佳潾攝）

屏東縣目前有394個社區關懷據點，呈現出多元化、百家爭鳴的餐飲文化，為此，屏縣府27日舉辦「據點米其林志工大廚PK賽」展現據點軟實力，吸引45個據點報名參加。（謝佳潾攝）

談到關懷據點，「社區美食」是一大亮點，屏東縣目前有394個社區關懷據點，呈現出多元化、百家爭鳴的餐飲文化，為此，屏縣府27日舉辦「據點米其林志工大廚PK賽」展現據點軟實力，吸引45個據點報名參加，稍早名次公布，分別由萬丹鄉興全社區發展協會、車城鄉老人會、內埔鄉正心民俗協進會獲得飯湯、米粉、油飯等3個類組的冠軍。

屏縣府指出，屏東縣幅員廣大、南北狹長達100多公里，加上有外省、閩南、客家、原住民及新住民等多族群，造就了多元化的餐飲文化，也促使每個關懷據點的「社區美食」成了一大亮點，據點餐飲志工群是據點服務中最主要的力量，他們以刻苦耐勞、敏於求新的精神，為據點長輩提供更好的餐飲服務。

縣府社會處表示，以2022年的統計數據來看，關懷據點的餐飲服務已累積服務60萬9364人次，除關懷訪視、電話問安、健康促進活動外，餐飲服務是最受歡迎及成效最大的服務，為此，縣府決定舉辦「據點米其林志工大廚PK賽」，除慰勞據點志工的辛勞外，也展現據點的軟實力。

「據點米其林志工大廚PK賽」由縣長周春米親自主持，她笑說，她每次去探訪關懷據點時，一定會先去廚房走一走、看有沒有好料的，志工媽媽們都很用心，她們不僅要讓長輩吃得好，還要吃得巧，所以每周都在苦思餐飲變化，進而讓據點的飲食服務呈現多元化、百家爭鳴的狀況。

她開心道，非常期待PK賽，這次比賽分有米粉、飯湯及油飯等3個類組，共吸引45個社區關懷據點報名參加，她們全部都拿出看家本領準備一較高下，現場香味撲鼻、光聞味道就令人食指大動。

經由衛生局營養師、屏東西區扶輪社大廚及大仁科大餐飲系老師組成的評審團，分別針對營養衛生、食材運用、擺盤設計及整體評價作評分後，選出萬丹鄉興全社區發展協會為飯湯組冠軍、車城鄉老人會為米粉組冠軍、內埔鄉正心民俗協進會為油飯組冠軍。