竹北天坑吃掉特斯拉 「壓破瓦斯管線」消防局緊急止洩 15:372023/04/27 中時 邱立雅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 竹北天坑再現，27日上午莊敬六街路面坍塌，吃掉一台特斯拉。（邱立雅攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新竹縣竹北市豐采520建案工程27日發生附近道路坍塌事件，莊敬六街突破大洞，一輛特斯拉整個被吞噬，因坍塌導致瓦斯管線破損，新竹瓦斯公司、新竹縣政府消防局均立即派員到場處理、警戒，並進行受損管線切塞作業，截至下午2時許，現場已切塞止漏完成，經檢測數值正常現場無漏氣，也未影響周邊住戶用氣。 竹北莊敬六街27日路面垮了，新竹地檢署檢察官27日下午前往視察。（邱立雅攝） 新竹縣政府消防局獲報也立即前往現場處理，配合建設公司、瓦斯公司及包商處理。現場封路範圍包含莊敬六街（勝利一路至勝利二路口），並請包商以交通錐、圍欄杆做好交通管理疏導。另外台電也派員前往現場檢查管線。 #特斯拉 #竹北 #天坑 #建案 #瓦斯 也許您會感興趣 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。