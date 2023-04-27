新竹縣竹北市豐采520建案工程27日發生附近道路坍塌事件，莊敬六街突破大洞，一輛特斯拉整個被吞噬，因坍塌導致瓦斯管線破損，新竹瓦斯公司、新竹縣政府消防局均立即派員到場處理、警戒，並進行受損管線切塞作業，截至下午2時許，現場已切塞止漏完成，經檢測數值正常現場無漏氣，也未影響周邊住戶用氣。

竹北莊敬六街27日路面垮了，新竹地檢署檢察官27日下午前往視察。（邱立雅攝）

新竹縣政府消防局獲報也立即前往現場處理，配合建設公司、瓦斯公司及包商處理。現場封路範圍包含莊敬六街（勝利一路至勝利二路口），並請包商以交通錐、圍欄杆做好交通管理疏導。另外台電也派員前往現場檢查管線。