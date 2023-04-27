即日起至5/26止，第3屆台灣運彩經銷商遴選開始，報名方式一律採網路登錄、紙本送件，凡年滿18歲具有體育運動專業知識者，或曾當過運動彩券經銷商皆符合報名資格，為使民眾更加瞭解遴選相關資訊，台灣運彩將於5/2至5/8舉辦22場說明會，有興趣的民眾可以到場聆聽。

第3屆運動彩券經銷商遴選，預計選出2,000名一般參與經銷商申請者，包括曾為運動彩券經銷商及具體育運動專業知識者，符合資格的申請者若超過2,000名將公開抽籤，抽出2,000名正取及2,000名備取，再對具有體育運動專業知識者進行專業測驗評定，通過後取得正、備取經銷商的資格；曾當過經銷商者則無需再接受後續評定。

第3屆運彩經銷商遴選開始 報名方式網路登錄紙本送件

此外，為照顧績優退役的運動員，本次規劃具體育運動專業知識者，能以「績優退役運動員方案」提出申請，分為特優、優秀、優良、達標、參賽、身心障礙運動選手等5類運動員，其中符合特優、優秀、身心障礙運動選手不限名額，經績優資格評定通過後即錄取；優良、達標或參賽運動選手則限制在400名內，若經績優資格評定通過即錄取，超過400名則公開抽籤。

報名收件截止日為5/31，可於6/12至6/16在台灣運彩官網查詢審件結果，6/20進行抽籤，並於7/3至7/7在官網公布抽籤結果，7/10至7/14掛號郵寄中籤暨評定通知書，於7/19至7/26舉行專業測驗評定，詳細日程請自行至台灣運彩官網查詢。

有意參與第3屆運動彩券經銷商遴選者，務必事先詳讀遴選簡章及報名申請書所列之聲明與同意事項。台灣運彩總經理林博泰表示，民眾可以前往台灣運彩官網，進入報名網頁再填寫申請資料，報名費為500元，掛號郵寄報名資料即完成報名。相關文件與報名詳情請上台灣運彩官網查詢。

台灣運彩總經理林博泰表示，民眾可以前往台灣運彩官網，進入報名網頁再填寫申請資料。(中時新聞網攝)

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