寶瓶座η流星雨是來自哈雷彗星的殘餘塵埃，特色是流星速度快且明亮，與北極星的亮度差不多，台北市立天文科學教育館表示，寶瓶座η流星雨雖然會在5月6日深夜達到極大期，但目前已經進入活躍期，每日凌晨2時後都適合觀賞。

天文館介紹，寶瓶座η流星雨活躍期從4月15日持續至5月27日，是每年例行出現的中型流星雨，今年5月6日深夜將達到極大期，每小時流星數量上看50。

天文館表示，寶瓶座η流星雨來自哈雷彗星殘餘的塵埃，輻射點位在寶瓶座右手持水瓶處，特色是流星速度快而明亮，可達每秒66公里，平均亮度為2等，與北極星亮度差不多。

不過，天文館指出，5月6日當天月相接近滿月，也就是「大燈泡」幾乎整晚都在空中，本次流星雨觀賞條件較差，但寶瓶座流星雨η特徵是常產生具明顯尾跡的流星，甚至能產生停留在夜空較久的餘痕或響聲，仍舊值得一看。

此外，天文館補充，5月5日深夜至6日凌晨將出現「半影月食」天象，台灣各地均全程可見，此次半影月食開始於5月5日晚間11時14分，5月6日凌晨1時22分食甚，最大食分可達0.964，結束於凌晨3時31分，歷時4時18分。

天文館解釋，半影月食與一般月食的差異在於月球通過地球影子的區域不同，半影月食發生在月球通過地球半影區，而一般月食則是本影區，由於半影區仍有部分陽光照射，月球亮度僅出現肉眼幾乎難以察覺的些微變暗，亦不會出現「紅月亮」的現象，建議民眾使用連續攝影的方式記錄，即可清楚比較出月食期間亮度變化的情形。

天文館估算，下次月球進入地球本影的月食是今年10月29日的月偏食，而要看到整個「紅月亮」奇景的月全食，要等2年後的2025年9月8日。