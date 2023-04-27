民進黨高市前鎮小港區議員陳致中因洗錢案被判1年，將面臨解職。陳致中昨第一時間發出128字聲明洩心情，今（27）日二度聲明發出千字文感嘆，昨天是最長的一天，如果是宿命的安排，17年前的事情，為人子者為母受罪責心甘情願，沒有怨悔，這或許是回報養育之恩唯一的方式。

陳致中聲明如下：

如果說昨天是最長的一日

昨夜毫無疑問也是致中出生44年來最漫長的一夜

本來認為面對晴天霹靂的打擊，應會輾轉難眠

但我仍然蠻快地入睡，醒來已是天色微亮

難道是「無語問蒼天」之後反而回到心如止水的平靜

昨日收到消息大約是下午3：55

當時我正在跟助理討論明天的部門質詢

一邊還忙著打電話處理一件選服，因為有時效性

很難相信整個服務團隊一切的工作與努力必須被迫在那一秒鐘戞然而止

就像鐵達尼號撞上冰山沉船而停止轉動的那一座鐘

尼采曾言：受苦的人沒有悲觀的權利

這是我從小到大很喜歡的一句話

每當大大小小的挫折、橫逆出現時

重思這句話好似荒漠甘泉，可賜我勇氣、給我智慧

我不知道這一次的磨難能否再次適用

但我已身在懸崖一線，我找不到悲觀流淚的選擇

從政的人都有心理準備，選戰有勝有敗、有落有起

致中有幸受選民託付當選三屆高雄市議員，卻未能克盡全功，12年前中斷一次，12年後劇本重演

付出的代價比我所想像的總和更加嚴峻

若說內心深處沒有萬千無奈恐是口是心非

但致中自忖未愧對前鎮小港的鄉親父老兄弟姐妹

從2010年到今天，無論是否居於公職

我們的服務處從未打烊，每一天認真用心服務

無論多早多晚多緊湊，每一場行程我們努力參與

在議會也交出連續六個會期評鑑問政優質的成績單

這是服務團隊每一位成員一起打拚的成果

即使我離開位置，致中的服務處不會熄燈

即使我離開位置，致中仍堅信，努力不會被抹煞

即使我離開位置，致中的心永遠與大家緊緊相繫

能夠擔任民意代表，為廣大人民效勞服務

是致中生命當中最重要、最珍惜的使命、榮耀、驕傲

從昨天到現在，許多長輩夥伴朋友選民鄉親

來電、留言、傳line為致中加油打氣

很抱歉無法一一親自感謝

我想說的是，大家的溫暖，我都收到了

我感到非常對不起，讓大家為我操心

我知道支持者感到傷心難過、無法接受

但我要告訴大家也盼一起共勉

將殘的燈火永不熄滅、壓傷的蘆葦永不折斷

即使傷痕累累，致中永不會被擊倒

我的床頭桌放著媽媽與我的合照

政治車禍導致她半身不遂坐在輪椅上將近四十年

劇變發生的那一年，我剛進小學讀一年級

媽媽拚了老命從鬼門關前回來是放不下稚嫩的孩子

樂觀堅強的她總是自嘲，這是被判無期徒刑而且不得假釋

每當我聽到這句話卻心如刀割，我深知這麼漫長的歲月裡，她必須忍受多少肉體、心靈與精神上的折磨與痛苦

而且她更對官司無辜牽連下一代感到非常自責

如果是老天的旨意，如果是宿命的安排，17年前的事情，為人子者為母受罪責

致中心甘情願，沒有怨悔，這或許是回報養育之恩唯一的方式

這是昨晚好朋友傳來的：

鴨仔落水身就浮

瘦瘦水牛三擔骨

雨過總會再天晴

太陽終有再起時

致中感謝大家的關心鼓勵，雪中送炭，恩情永銘

回首向來蕭瑟處，歸去，也無風雨也無情