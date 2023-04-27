一名網友與女友交往一年後，日前過年到女友老家，在房間發現一張女友高中照片，好奇問對方「妳發育得比較晚吼？」女友於是低下頭承認大學時曾去做隆乳，讓該網友相當訝異，女友說當時很羨慕大胸部、覺得有女人味，因此就去做了，該網友一方面心疼對方，一方面感謝對方向自己坦承。

該網友在Dcard發文，他1年前在酒吧認識女友，當時就對對方的身材、外在條件給吸引，追求3個月後順利交往，這一年相當幸福，相處、床事都非常契合，今年過年時他陪女友回嘉義老家，進到女友小時候的房間後意外發現一張女中高中時的照片，女友穿著制服雖然很青春，但他總覺得怪怪的。

該網友發現女友高中時「胸前門可羅雀，像極了嘉南平原一片平坦」，他隨口問女友「妳發育得比較晚吼？」女友沉默片刻後就坦承胸部是靠整型的，失落地承認大學時去做隆乳，讓原PO相當訝異，他自認對胸部質地和觸感還算有一定了解，稱如果沒有看到照片，應該不會發現此事。

該網友說「隆乳對男性同胞來說可能就只是單單的變成大胸部，但對女孩子來說是對自身女性身份的認同還有自信的來源」，對女友既是心疼又感謝對方坦承；其他網友留言「去哪家做的可以分享嗎」、「你可以幫我問問女友是什麼材質的嗎拜託」、「大部分男生都應該分辨不出來」。