民進黨2024桃園第1選區（蘆竹、龜山、桃園15里）立委黨內初選，由現任立委鄭運鵬出線，將爭取3連霸。對此，桃園市議員詹江村認為，鄭運鵬擁有龐大行政資源，民調卻僅贏去年未選上市議員的郭麗華7.1%，直言選區民眾已逐漸不再認同只在意財團、政黨、意識形態的鄭運鵬。

民進黨2024桃園第1選區立委黨內初選，據山水、公信力、大地3家民調結果顯示，前立委黃適卓15％、前議員郭麗華23.42％、鄭運鵬30.52％，而無明確人選則為31.06％，將由鄭運鵬爭取3連霸。

詹江村今(27)日在臉書分析該初選民調，認為鄭運鵬集結總統蔡英文、行政院副院長鄭文燦的龐大行政資源，且才剛選完桃園市長，民調僅小幅贏去年未選上市議員的郭麗華7.1%，詹江村認為，該選區民眾顯然已經不認同，且厭惡長年不認真耕耘地方、不在意民生法案，只在意財團、政黨、意識形態的鄭運鵬。

初選中落敗的郭麗華則在臉書表示，雖然民調結果與鄭運鵬差距不大，但她深感榮耀。她也感謝蘆竹鄉親對她的肯定以及支持。