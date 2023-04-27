被封「最美性學博士」的許藍方，昨（26日）出席清新門診記者會，自爆單身2年，目前只交過2、3個男友。不過，有媒體拍到她脖子疑似有「草莓吻痕」；對此，許藍方親自在IG限時動態回應真相。

許藍方26日出席記者會時，綁著馬尾，身穿鵝黃色的西裝外套搭配黑色上衣和摺痕西裝褲，看起來很俐落、能幹，不過有媒體發現她雪白的脖子上，竟然有紅色的痕跡，許藍方趕緊強調現在單身，表示是被電捲棒燙到。

接著，許藍方再於IG限時動態澄清一遍：「這是我練習用電棒的時候燙到，誰會吻在這裡不遮，還特別綁馬尾露出來啦！」許藍方還搜尋吻痕的網路圖，再比對自己的脖子照，呼籲大家可以看一下真正的吻痕長怎樣，「並不會紅通通的…好嗎？」

許藍方強調脖子上的痕跡是被電捲棒燙到。（照片摘自許藍方IG）

許藍方和男星王少偉緋聞傳了很久，曾被拍到一起共進晚餐，王少偉也大方地承認對許藍方有好感，兩人曾一同露營，被小鐘懷疑兩人早在交往，不過，許藍方、王少偉堅稱兩人只是普通朋友。許藍方昨在記者會再被問感情生活，她透露目前沒桃花、感情空窗已2年，因過去讀女校，所以僅交過2、3個男友，現階段沒必要規劃婚姻，但不排斥，「除非那個人值得我做這件事。」至於是否考慮王少偉，許藍方回應：「是他還在觀察我，也不一定是我觀察他。」還建議王少偉如果想生小孩，最好找年輕一點的女生。