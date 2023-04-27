全台水情吃緊，中南部水情嚴峻，部分縣市水情燈號已調整為橙燈實施減量供水，桃園石門水庫蓄水量僅剩4成，且自來水管老舊，自年初以來陸續發生自來水爆管情形，造成部分地區停水，影響民眾用水。桃園市為及早因應缺、停水狀況，市長張善政今前往視察蘆竹區的備用水井，並查看供水演練，盼在狀況發生前及早做好因應措施。

張善政指出，桃園市目前總計有28口備用水井，分散在各行政區的公園、集會所或活動中心，每日可供應約1萬4890噸地下水，作為非接觸人體的清潔、沖廁、澆灌等民生次級用水，減少自來水的使用，不過強調不能拿來喝。目前中南部地區已經陸續出現缺水情形，桃園相對來說較為幸運，不過仍要未雨綢繆，今天進行備用水井演練，每口備用水井要一一檢查馬達是否正常、出水是否乾淨等，希望演練的內容永遠不要派上用場。

井水經過水利署的移動式緊急淨水設備後，可達飲用水標準，水質等同自來水。（陳夢茹攝）

水務局說明，環保局每半年會針對備用水井做1次檢測，枯水期及豐水期會各檢測1次，掌握井水水質狀況。今天的演練內容由區公所展示民眾透過水龍頭取水，再配合消防局水車接管取水，最後則搭配水利署的移動式緊急淨水設備（Qwater），透過薄膜處理與紫外燈管殺菌，將地下水淨化後產水，可使水質變得清澈乾淨，淨化後水質，酸鹼度、導電度、濁度、總有機碳與鐵質，均可符合飲用水標準，水質等同自來水。

有關石門水庫的蓄水量，北水局局長江明郎回應，石門水庫目前蓄水量為41.4％，上周因有一波今年入春以來最強的梅雨挹注，下了超過100mm以上的雨量，對石門水庫有很大的幫助，水位有所回升，估計這波的雨量有超過1000萬噸入流量貢獻，不過因為這2天雨勢已經過去，所以又開始慢慢下降，不過整體來看蓄水力還算是審慎、樂觀。

北水局局長江明郎表示，今年的降雨量的確比2年前百年大旱還來得少。（陳夢茹攝）

江明郎說，2年前經歷過百年大旱，在這一波降雨來之前，今年的雨量的確比2年前的百年大旱更少，整個水利署、政府都審慎因應，所幸有這波降雨量，確實是對北部地區有很大的貢獻。