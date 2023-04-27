雲林縣「2023北港燈會」獲國際IAA MUSE金獎，吸引眾多遊客造訪。（本報資料照片）

疫後雲林縣今年前3個月觀光人次突破875萬，超越去年全年度，其中北港朝天宮累計約460萬人次、北港武德宮約304萬人次，兩處宗教聖地遊客數最多，雲林縣政府27日表示雲林好山好水，極具觀光量能，加上縣府規畫多元活動、「香客轉遊客」策略奏效，吸引全台眾多遊客造訪。

雲林縣長張麗善表示，今年1月適逢農曆春節長假、2月接續228連續假期，遊客出遊意願高，為吸引遊客造訪雲林，縣府精心規畫北港燈會、草嶺櫻花季等活動，緊接著迎來白沙屯媽祖到北港進香，帶動另一波香客人潮，預估雲林上半年即可突破千萬人次觀光紀錄，期望在雲林帶領下，讓台灣整體觀光產業向前衝。

縣文化觀光處處長陳璧君說，雲林縣宗教活動興盛，縣府觀光政策目標為「香客轉遊客，遊客變常客」，疫後成效顯著，1月農曆年假期間，造訪北港朝天宮與武德宮遊客多達350萬人次，緊接著2月啟燈的「2023北港光影藝術節」，結合白沙屯媽祖進香團的高人氣，單月即創造近300萬旅遊人次。

陳璧君提到，雲林縣政府近期將提報西螺福興宮、褒忠馬鳴山鎮安宮，向交通部爭取列入全台觀光遊憩據點。以每年4月台中大甲鎮瀾宮媽祖繞境活動為例，因大甲媽駐駕西螺福興宮，成為西螺鎮年度地方盛事，湧入大批信眾在此休憩，顯示福興宮極具潛力成為雲林重要觀光據點。

馬鳴山鎮安宮則有五年千歲公園迷宮祕境，是雲林隱藏版景點，廟方為迎接全台各地進香團掛香，備有大型停車場及住宿等設施。鎮安宮經認定已登錄「馬鳴山五年千歲五年大科」及「馬鳴山五年千歲吃飯擔」2項縣定無形文化資產，極具發展潛力，估計每年遊客人次達上百萬。