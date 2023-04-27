三井集團在全台第一座購物中心「Mitsui Shopping Park LaLaport台中」繼1月17日南館試營運後，今（27日）北館也加入試營運，近八成店舖都已加入營運，北館匯集260個品牌，超過30％為美食品牌，5樓還有日系美食一條街，試營運首日人潮、車潮未若南館試賣時擠爆，三井集團預告5月16日全面正式開幕。
Lalaport「南館」以大型店舖為主，含首度進駐日系超市、品牌服飾、生活用品大店等；「北館」則聚集中小型且多樣化的品牌，南、北館在2樓(室內)及3樓(戶外)以空橋連通。
27日展開試營運的北館共有五層樓，五樓為主題餐廳、美食街，五樓的日系美食一條街，匯集16家日系餐飲，包含日本神奈川縣的地雞料理人氣店「酉十郎W定食」，主打雙主餐，是首度進入台灣市場；而金子半之助攜姐妹品牌東京知名的「日本橋海鮮丼辻半」一起進駐，還有走過半世紀的「強棒亭」。
日系主題餐廳有「北○KITAMARU」日料，東京人氣壽司店「壽司美登利」，以法式吐司風靡全球的紐約知名美式餐廳「Sarabeth’s」，亦將在此展開全台最大坪數店面；另外，連續三年獲得米其林必比登美食餐廳推薦的江浙料理、上海點心名店「沁園春」創店70年首度在此開分店。
而日本最大規模人氣燒肉連鎖店「牛角」也將開設全台首家「牛角Buffet」；還有以全新概念店首次進駐商場的「大江戶町鰻屋」；及來自日本雲雀餐飲集團旗下首次來台展店，以結合咖啡甜品的「武藏野森珈琲Diner」要挑戰台中人的味蕾。
另饗賓餐旅旗下創意台菜料理「真珠台灣佳味」也進駐LaLaport，至於被敲碗許久的饗食天堂自助餐則仍在緊鑼密鼓趕工中，預計5月16日開幕。
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